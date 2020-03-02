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Зозуля: Жду, когда фанаты Райо Вальекано скажут, что я гей

06:30 141 Читати українською
Зозуля: Жду, когда фанаты Райо Вальекано скажут, что я гей
Роман Зозуля / Getty Images

Нападающий Альбасете Роман Зозуля прокомментировал свой затяжной конфликт с фанатами Райо Вальекано.

"Когда все начиналось, я был фашистом, потом они начали раскрывать мой фейсбук, и я вышел нацистом. Недавно стал расистом, а потом, как мне сказали, кричали, что я коммунист. Сами разобраться не могут. Жду, когда скажут, что я гей", – сказал Зозуля в программе Профутбол.

"Зозуля – коммунист": фанаты Райо Вальекано придумали новые оскорбления для украинца

Напомним, во время недавнего матча Альбасете – Райо Вальекано фанаты мадридской команды называли украинского форварда коммунистом, хотя раньше были уверены в абсолютно противоположных политических взглядах игрока.

Зозуля не сумел отомстить Райо Вальекано – арбитр отменил 2 гола, а в составе Альбасете нашлись другие герои

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Испания Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Райо Вальекано Райо Вальекано Зозуля скандал Райо Вальекано Сегунда
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