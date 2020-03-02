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Зозуля оригінально пояснив, чому попросив українських ультрас не їхати в Іспанію на матч проти Райо Вальєкано

08:50 338 Читать на русском
Зозуля оригінально пояснив, чому попросив українських ультрас не їхати в Іспанію на матч проти Райо Вальєкано
Роман Зозуля / Marca

Форвард Альбасете Роман Зозуля розповів про можливі наслідки зустрічі українських ультрас із фанатами Райо Вальєкано.

"Я побоявся за здоров'я вболівальників Райо Вальєкано. І попросив наших, щоб вони не приїжджали. Тому що ультраси Динамо, Дніпра і Металіста вже зібрали склад, як кажуть фанати, близько 60 рил.

Зозуля: Чекаю, коли фанати Райо Вальєкано скажуть, що я гей

Я попросив їх, щоб вони не їхали, квитки скасували, бо я побоявся, що тут сектор буде порожній. Або будуть лежати вони під Альбасете", – поділився Зозуля в коментарі Football Hub.

Нагадаємо, під час поєдинку Альбасете – Райо Вальєкано фанати останніх вигукували образи на адресу Романа Зозулі, називаючи українця комуністом.

Зозуля не зумів помститися Райо Вальєкано – арбітр скасував 2 голи, а у складі Альбасете знайшлися інші герої

blog_ava
Зозуля: Чекаю, коли фанати Райо Вальєкано скажуть, що я гей
06:30
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Теги
Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля Райо Вальєкано Райо Вальєкано футбольні фанати Зозуля скандал Райо Вальєкано Альбасете Альбасете
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