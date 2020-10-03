Зозуля не помог Альбасете дожать Овьедо – экс-команда Лунина доигрывала вдевятером
Альбасете принимал Овьедо в рамках 4-го тура Сегунды. Читайте отчет поединке на Футбол 24.
Сегунда, 4-й тур
Альбасете – Овьедо – 1:1
Голы: Диаманка, 55 – Аррибас, 11
Удаление: Аррибас, 21 Ньето, 64 (В)
Нереализованный пенальти: Ортуньйо, 66 (А)
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Защитник Овьедо Алехандро Аррибас быстро открыл счет во встрече, но уже через 11 минут подвел свою команду, оставив ее в меньшинстве.
Численным преимуществом игроки Альбасете воспользовались в начале второго тайма, сравняв счет. Впоследствии арбитр удалил еще одного представителя гостей, а в пользу хозяев назначил пенальти, который им не удалось реализовать.
На 71-й минуте освежить атаку Альбасете вышел нападающий Роман Зозуля, но украинец не смог отличиться результативными действиями. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.
Это лишь первый зачетный балл для Альбасете после 4 туров, Овьедо – на 14-й строчке с тремя очками.
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