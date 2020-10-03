Зозуля не допоміг Альбасете дотиснути Ов'єдо – екс-команда Луніна догравала удев'ятьох
Альбасете приймав Ов'єдо в рамках 4-го туру Сегунди. Читайте звіт поєдинку на Футбол 24.
Сегунда, 4-й тур
Альбасете – Ов'єдо – 1:1
Голи: Діаманка, 55 – Аррібас, 11
Вилучення: Аррібас, 21, Ньєто, 64 (О)
Нереалізований пенальті: Ортуньйо, 66 (А)
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Захисник Ов'єдо Алехандро Аррібас швидко відкрив рахунок у зустрічі, але вже через 11 хвилин підвів свою команду, залишивши її у меншості.
Чисельною перевагою гравці Альбасете скористались на початку другого тайму, зрівнявши рахунок. Згодом арбітр вилучив ще одного представника гостей, а на користь господарів призначив пенальті, який їм не вдалось реалізувати.
На 71-й хвилині освіжити атаку Альбасете вийшов нападник Роман Зозуля, але українець не зміг відзначитись результативними діями. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.
Це Лише перший заліковий бал для Альбасете після 4- турів, Ов'єдо – на 14-й сходинці з трьома очками.
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