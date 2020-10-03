Альбасете приймав Ов'єдо в рамках 4-го туру Сегунди. Читайте звіт поєдинку на Футбол 24.

Сегунда, 4-й тур

Альбасете – Ов'єдо – 1:1

Голи: Діаманка, 55 – Аррібас, 11

Вилучення: Аррібас, 21, Ньєто, 64 (О)

Нереалізований пенальті: Ортуньйо, 66 (А)

Шевченко зізнався, що повинен зробити Зозуля, аби прояснити свої перспективи у збірній України

Захисник Ов'єдо Алехандро Аррібас швидко відкрив рахунок у зустрічі, але вже через 11 хвилин підвів свою команду, залишивши її у меншості.

Чисельною перевагою гравці Альбасете скористались на початку другого тайму, зрівнявши рахунок. Згодом арбітр вилучив ще одного представника гостей, а на користь господарів призначив пенальті, який їм не вдалось реалізувати.

На 71-й хвилині освіжити атаку Альбасете вийшов нападник Роман Зозуля, але українець не зміг відзначитись результативними діями. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Це Лише перший заліковий бал для Альбасете після 4- турів, Ов'єдо – на 14-й сходинці з трьома очками.

У Мессі немає мотивації розривати Динамо – реакція на жеребкування ЛЧ, приїзд грандів і повернення Реброва в Київ