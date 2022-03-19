"Понимаете, у меня такое ощущение, что там, простите за слово, стадо баранов. Как тот главный "бекнет", туда 125 миллионов населения и идет. Они не имеют своего мнения, своего видения. Стучим к ним, говорим, показываем – им до одного места. Говорят, что у нас фашисты, нацисты.

Ну, вы же видели, что этот (Кадыров) сказал: "Ищем Бандеру, за его голову даем какие-то деньги". Сейчас, наверное, все верят, что Бандера жив. Понимаете? Мне кажется, там никакого смысла нет, там люди вообще пробиты.

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Если бы у нас, не дай Бог, была такая ситуация, что мы там на кого-то напали. Уже завтра все наши мамы, папы, сестры стояли бы у военкоматов, воинских частей. Мы бы в жизни не отпустили своих детей! А если бы чей-нибудь ребенок попал в плен, то любая наша мама уже была бы в Киеве и просила – заберите меня в плен, но отпустите ребенка.

А как русские мамы общаются со своими сыновьями – такое впечатление, что "родила, так еще нарожаю", извините за слово. В голову такое не лезет, как их мамы говорят с пленными сыновьями. Твой ребенок идет на войну, и ты понимаешь – он не вернется. Возможно, 10% вернутся, затем снова в ротацию. А ты сына так просто отпускаешь", – заявил Зозуля в комментарии Денисов Time.

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