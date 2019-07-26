Зозуля имел предложения от клубов Примеры – украинец признался, почему остался в Альбасете

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля рассказал о планах на следующий сезон.

"Очень рад быть в Альбасете. Продолжил контракт, несмотря на то, что у меня были предложения от клубов Примеры. Однако я должен отблагодарить свой клуб и болельщиков за ту поддержку, которую я чувствовал в тяжелые периоды карьеры.

Зозуля официально продлил контракт с Альбасете

В новом сезоне, как и в прошлом, мы собираемся бороться за выход в Примеру. Важно всем игрокам команды быть одной семьей, тогда нам удастся реализовать свои планы", – цитирует Зозулю официальный сайт Альбасете.

Напомним, этим летом у украинского нападающего истек срок контракта с испанским Альбасете. Клуб и игрок долгое время вели переговоры, которые закончились подписанием нового соглашения.

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