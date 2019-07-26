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Зозуля мав пропозиції від клубів Прімери – українець зізнався, чому залишився в Альбасете

16:58 604 Читать на русском
Зозуля мав пропозиції від клубів Прімери – українець зізнався, чому залишився в Альбасете
Роман Зозуля / Альбасете

Український нападник Альбасете Роман Зозуля розповів про плани на наступний сезон.

"Дуже радий бути в Альбасете. Продовжив контракт попри те, що у мене були пропозиції від клубів Прімери. Однак я повинен віддячити своєму клубу і вболівальникам за ту підтримку, яку я відчував у важкі періоди кар'єри.

Зозуля офіційно продовжив контракт з Альбасете

У новому сезоні, як і в минулому, ми збираємося боротися за вихід до Прімери. Важливо всім гравцям команди бути однією сім'єю, тоді нам вдасться реалізувати свої плани", – цитує Зозулю офіційний сайт Альбасете.

Нагадаємо, цього літа в українського нападника закінчився термін контракту з іспанським Альбасете. Клуб та гравець тривалий час вели перемовини, які закінчились підписанням нової угоди.

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Іспанія Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете
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