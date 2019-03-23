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Зозуля помог Альбасете разгромить Луго – фанаты шокировали песнями с пожеланием смерти украинцу

21:01 325 Читати українською
Зозуля помог Альбасете разгромить Луго – фанаты шокировали песнями с пожеланием смерти украинцу
Тарас Котив Тарас Котив

Альбасете продолжает биться за выход в Примеру. Роман Зозуля принял активное участие в очередной победе своего клуба.

Испания. Сегунда 2018/19, 25-й тур

Луго – Альбасете – 0:3

Голы: Валентин, 19 (авт.), Фебас, 63, Техеро, 82

Первый момент зрители увидели после 10-й минуты. Альбасете отобрал мяч благодаря высокому прессингу, Зозуля обыгрался с партнером в стеночку, тот вывел Сусаету на удар издали – лишь вратарь хозяев выручил. Луго ответил двумя быстрыми атаками левым флангом, которые завершались сильными, но немного неточными ударами. Гости заработали стандарт на границе штрафной площадки. Голкипер Луго парировал удар, а добить Зозуле помешали сразу два защитника в подкатах на грани фола. Роман отборолся, мяч запрыгал во вратарской и от своего же игрока залетел в сетку (см. фото ниже).

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Украинец принял участие и в другой опасной атаке, отдав так называемый предголевой пас. Однако арбитры отменили взятие ворот из-за крошечного офсайда у партнера. В конце первого тайма хозяева прижали гостей к их штрафной, а Зозуля вынужден был дважды выносить мяч из вратарской, безупречно играя в воздухе. А тем временем фанаты Луго начали распевать ужасные кричалки с пожеланиями смерти Роману.

Болельщики Альбасете поддержали украинца. Они требуют, чтоб Ла Лига серьезно наказала Луго за подобные недопустимые оскорбления в адрес игрока.

Некоторые фанаты Альбасете считают, что испанские футбольные чиновники ничего станут не делать с этим, потому что "здесь нужно наказывать не Зозулю".

В начале второй половины встречи Баррейро в абсолютно открытой голевой позиции метров с 10 простил Альбасете нерасторопным ударом. Еще через 5 минут Руис пробивал из пределов штрафной – на этот раз Томеу потянул. Вратарь гостей еще дважды парировал опасные фланговые выстрелы, работая в поте лица. А в итоге снова забила команда Зозули. Фебас беспрепятственно прошел и нанес крученый удар в дальний угол. Это был красивый ответ хозяевам за все.

Зозуля в двух случаях едва не вырвался на ворота, но вратарь Луго сыграл надежно. В свою очередь хозяева упустили еще одну роскошную возможность. Баррейро с нескольких метров не попал головой. Альбасете наказал на 82-й. Зозуля пасом развернул контру, которая завершилась угловым. После розыгрыша корнера Техеро отличился красивым дальним ударом в нижний угол. Гости совсем расслабились и бросили своего вратаря на серию ударов. Хорошо, что Томеу сыграл чрезвычайно надежно.

Луго прерывает 4-матчевую серию без поражений и остается на 18-м месте с 32-я баллами и 5-очковым отрывом над зоной вылета. В составе этой команды до сих пор не дебютировал экс-защитник Карпат Орест Лебеденко, которого на днях вызвали в молодежную сборную Украины. Альбасете второй подряд победой набирает 56 очков и сокращает отрыв от лидеров Осасуны (60) и Гранады (57). Напомним, в элитный дивизион чемпионата Испании проходят первые две команды, а еще 4 разыграют последнюю путевку в Примеру в плей-офф.

Отметим, что Зозуля был в резервном списке сборной Украины, но после молниеносной натурализации Мораеса даже Артем Кравец остался без особых шансов на игру против Португалии или Люксембурга. В отчетном же игре Роман традиционно действовал активно от своего до чужого штрафной. Украинец заработал неплохие 7 баллов, хотя сразу 7 партнеров получили оценки еще выше. Зозуля выиграл 6 из 13-и единоборств (по этому показателю вошел в топ-5 игроков матча, а у Альбасете был лучшим), дважды выносил мяч из своей штрафной, сделал перехват. Заработал желтую карточку для соперников, несколько раз грубо действовавших против него. Отдавал передачи с точностью 63%, физически несколько сдав под конец матча.

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