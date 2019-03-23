Зозуля помог Альбасете разгромить Луго – фанаты шокировали песнями с пожеланием смерти украинцу

Некоторые фанаты Альбасете считают, что испанские футбольные чиновники ничего станут не делать с этим, потому что "здесь нужно наказывать не Зозулю".

Los cánticos de Zozulia muérete se escuchan por la tele con una claridad increíble. Obviamente no haréis nada, y gracias a que no sancionan a Zozu... @rfef — Alejandro Villar (@villaralex8) 23 березня 2019 р.

В начале второй половины встречи Баррейро в абсолютно открытой голевой позиции метров с 10 простил Альбасете нерасторопным ударом. Еще через 5 минут Руис пробивал из пределов штрафной – на этот раз Томеу потянул. Вратарь гостей еще дважды парировал опасные фланговые выстрелы, работая в поте лица. А в итоге снова забила команда Зозули. Фебас беспрепятственно прошел и нанес крученый удар в дальний угол. Это был красивый ответ хозяевам за все.

Зозуля в двух случаях едва не вырвался на ворота, но вратарь Луго сыграл надежно. В свою очередь хозяева упустили еще одну роскошную возможность. Баррейро с нескольких метров не попал головой. Альбасете наказал на 82-й. Зозуля пасом развернул контру, которая завершилась угловым. После розыгрыша корнера Техеро отличился красивым дальним ударом в нижний угол. Гости совсем расслабились и бросили своего вратаря на серию ударов. Хорошо, что Томеу сыграл чрезвычайно надежно.

Луго прерывает 4-матчевую серию без поражений и остается на 18-м месте с 32-я баллами и 5-очковым отрывом над зоной вылета. В составе этой команды до сих пор не дебютировал экс-защитник Карпат Орест Лебеденко, которого на днях вызвали в молодежную сборную Украины. Альбасете второй подряд победой набирает 56 очков и сокращает отрыв от лидеров Осасуны (60) и Гранады (57). Напомним, в элитный дивизион чемпионата Испании проходят первые две команды, а еще 4 разыграют последнюю путевку в Примеру в плей-офф.

Отметим, что Зозуля был в резервном списке сборной Украины, но после молниеносной натурализации Мораеса даже Артем Кравец остался без особых шансов на игру против Португалии или Люксембурга. В отчетном же игре Роман традиционно действовал активно от своего до чужого штрафной. Украинец заработал неплохие 7 баллов, хотя сразу 7 партнеров получили оценки еще выше. Зозуля выиграл 6 из 13-и единоборств (по этому показателю вошел в топ-5 игроков матча, а у Альбасете был лучшим), дважды выносил мяч из своей штрафной, сделал перехват. Заработал желтую карточку для соперников, несколько раз грубо действовавших против него. Отдавал передачи с точностью 63%, физически несколько сдав под конец матча.

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