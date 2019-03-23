Зозуля помог Альбасете разгромить Луго – фанаты шокировали песнями с пожеланием смерти украинцу

Альбасете продолжает биться за выход в Примеру. Роман Зозуля принял активное участие в очередной победе своего клуба.
Испания. Сегунда 2018/19, 25-й тур
Луго – Альбасете – 0:3
Голы: Валентин, 19 (авт.), Фебас, 63, Техеро, 82
Первый момент зрители увидели после 10-й минуты. Альбасете отобрал мяч благодаря высокому прессингу, Зозуля обыгрался с партнером в стеночку, тот вывел Сусаету на удар издали – лишь вратарь хозяев выручил. Луго ответил двумя быстрыми атаками левым флангом, которые завершались сильными, но немного неточными ударами. Гости заработали стандарт на границе штрафной площадки. Голкипер Луго парировал удар, а добить Зозуле помешали сразу два защитника в подкатах на грани фола. Роман отборолся, мяч запрыгал во вратарской и от своего же игрока залетел в сетку (см. фото ниже).
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Украинец принял участие и в другой опасной атаке, отдав так называемый предголевой пас. Однако арбитры отменили взятие ворот из-за крошечного офсайда у партнера. В конце первого тайма хозяева прижали гостей к их штрафной, а Зозуля вынужден был дважды выносить мяч из вратарской, безупречно играя в воздухе. А тем временем фанаты Луго начали распевать ужасные кричалки с пожеланиями смерти Роману.
Болельщики Альбасете поддержали украинца. Они требуют, чтоб Ла Лига серьезно наказала Луго за подобные недопустимые оскорбления в адрес игрока.