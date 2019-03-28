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Зозуля має шанс замінити другого після Мессі у клубі Прімери, який бореться за ЛЧ, а Альбасете під загрозою

16:35 2162 Читать на русском
Зозуля має шанс замінити другого після Мессі у клубі Прімери, який бореться за ЛЧ, а Альбасете під загрозою
Роман Зозуля (ліворуч) може покинути Альбасете влітку
Тарас Котів Тарас Котів

Український нападник Альбасете Роман Зозуля може розраховувати на світле майбутнє в іспанському футболі, незважаючи на всі проблеми з фанатами. Хетафе зацікавлений у послугах екс-динамівця.

Спокуслива пропозиція з Прімери

Зозуля не потрібен Шевченку у збірній України, чого не скажеш про іспанські клуби. Альбасете відчайдушно намагається продовжити контракт з Романом, а Хетафе вже вкотре з'являється на горизонті. Команда Бордаласа, яка сенсаційно йде на 4-му місці та претендує на вихід у Лігу чемпіонів, ризикує втратити свого 30-річного бомбардира Хайме Мату. Форвард, більше за якого у 2019-му році в чемпіонаті забив лише Мессі (10 і 14 голів відповідно), днями навіть дебютував у національній збірній Іспанії.

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Лідера Хетафе бажають бачити в себе декілька клубів, серед яких виділяється фаворит – Бетіс. Якщо Хайме покине клуб з передмістя Мадрида, на заміну йому покличуть саме українця. Альбасете відчуває, що влітку може стати жертвою трансферного ринку. Команда, яка зі скромним бюджетом блискуче виглядає у другому іспанському дивізіоні, ризикує втратити кількох лідерів.

Якщо дивитись на найкращий варіант для Зозулі, то трансфер у найбільш бойовиту команду Іспанії для гравця його профілю може стати ідеальним шансом заявити про себе. Не лише у Прімері, а й Лізі чемпіонів. З тренером, який вміє витискати максимум зі своїх гравців.

Позиція Альбасете

Спортивний директор клубу Мауро Перес заявив, що команда орієнтується на модель гри, яка буде захоплювати вболівальників. Одним з кумирів фанатів Альбасете є Зозуля, тому клуб "докладає неймовірних зусиль", аби продовжити з ним співпрацю. Однак на заваді може стати фінансове питання.

"Нам потрібно передбачити, які сценарії у нас будуть на наступний рік. Зараз маємо можливість підписувати гравців з будь-якої країни. Роман – це футболіст, який не опинився би у нашій команді в другому дивізіоні, якби не особливі обставини. У його контракті є пункт про автоматичне продовження, якщо ми проб'ємось у Прімеру.

Обидві сторони бажають продовжити співпрацю, ми спробуємо досягнути цього всіма засобами. Ніщо інше не зробило б мене щасливішим. Ми дуже хочемо цього гравця, та ми повинні враховувати ліміт зарплат: чи вдасться нам прийти до тієї суми, на яку претендує гравець і його представник", – заявив Перес.

Спортдир Альбасете також зізнався, що клуб "підтримує зв'язок" з менеджером Зозулі: "Навіть якщо ми не підвищимось у класі, зробимо все, щоб Роман залишився". Однак дещо іншої думки дотримується його оточення.

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Що думає Зозуля і його менеджер – є розбіжності з клубом

Так, Роман не проти підписати новий контракт з Альбасете, якщо клуб вийде в елітний дивізіон чемпіонату Іспанії. Зараз його команда йде на 3-му місці, відстаючи від зони прямого потрапляння в Ла Лігу всього на 2 очки. Якщо не вийде фінішувати у топ-2, є шанс на підвищення у класі через плей-офф. Для цього потрібно не вилетіти з шістки найкращих (Альбасете переважає сьомий у таблиці Кадіс на 7 очок). Однак не все так гладко у перемовинах з "механічним сиром".

Представник інтересів Романа Володимир Кузьменко в розмові з El Digital de Albacete прокоментував ситуацію екс-форварда Динамо, Дніпра і Бетіса, відмовившись підтвердити чи заперечити можливу пропозицію з Хетафе: "Якщо Альбасете не почне переговорів з нами, то все можливо. Ми не збираємось чекати до останнього дня трансферного вікна. Залишається не так багато часу, і ми повинні вирішити все якомога швидше. Я повинен гарантувати гравцеві роботу на наступний сезон".

Іспанське видання відзначає, за що Зозулю так цінують в Альбасете: "Удар, талант, але насамперед безперервна боротьба – причина того, що більшість уболівальників бачать у Романі найкращий вияв того, як має виглядати їхня команда. Тому існує значний тиск на всіх рівнях, щоб добитися його третього сезону в Альбасете. Однак, як і минулого року, існують певні сумніви щодо ймовірного продовження співпраці через непередбачені ускладнення між сторонами. Зрештою, Володимир Кузьменко заявив, що у клубі ніхто офіційно не розмовляв з ним та Зозулею".

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