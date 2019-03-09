Екс-динамівець як Макгрегор – він веде в Лігу чемпіонів скромну іспанську сенсацію, яка вже не асоціюється з порно

Хетафе ще ніколи не мріяв про такі висоти. Віторіну Антунеш, колишній захисник київського Динамо, один із небагатьох гравців команди з-під Мадрида, який може розповісти, що таке – грати в ЛЧ.

Один з найгірше фінансованих клубів Іспанії обходить багатіїв

Забудьте про їхню рекламу з кадрами із порнофільму, яка підірвала інтернет 8 років тому. Тепер це черговий маленький клуб, який йде на зустріч своїй великій і, здавалось, нездійсненній мрії. Хетафе перебуває в зоні Ліги чемпіонів, і це неймовірно круто, чорт забирай. Позаду клуби, які витрачають значно більше грошей на трансфери і своїх гравців – Севілья, Бетіс, Валенсія, Вільяреал, Атлетік мають у понад 3 рази солідніші зарплатні відомості. Вони посідають, можливо, не своє 4-е місце, але відпрацьовують його останніми краплями поту на тренуваннях і під час матчів. Клуб з передмістя Мадрида не може не захоплювати.

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Колись вони зняли кумедний ролик, який мав мотивувати їхніх фанатів... ставати донорами сперми. Використали кадри зі старого фільму для дорослих "Гарячі зомбі Хетафе", де фанат "асулонес" запрошує дівчину до себе у квартиру, більше схожу на клубний музей. Тепер Хетафе не потрібно аж настільки епатувати, щоб з'явитись на провідних сторінках не лише іспанської, а й європейської преси. Команда, яка в Іспанії абсолютно сенсаційно обходить чвертьфіналіста ЛЧ минулого сезону та учасника нинішнього (Севілья відстає на 5 очок, Валенсія – на 6), за останні 5 турів є найкращою в чемпіонаті Іспанії! Хета набрав 11 очок і перевершує навіть беззаперечного лідера і головного претендента на чемпіонство Барселону (хай і мінімально, за більшою кількістю забитих голів).

Скромний бюджет і... гравець-мільярдер

Екс-півзахисник лондонського Арсенала Матьє Фламіні цілком міг би вже і не грати. Завдяки бізнесу, побудованому з кількома партнерами на розробці альтернативного нафті виду палива (з переробки відходів), 35-річний француз став мільярдером. Їхню спільну компанію спочатку навіть оцінювали у божевільні 30 мільярдів євро, але насправді сума трохи менша – 5 млрд.

Він міг би самотужки щонайменше декілька десятків років фінансувати Хетафе, у якого ліміт зарплати за сезон 2018/19 встановлений на рівні 37,9 млн євро, або й взяти на себе команду з більшим бюджетом. Фламіні, який 13 років тому грав у фіналі Ліги чемпіонів проти Барселони, не провів за 2 сезони в Іспанії і 20-и матчів, зате встиг отримати червону картку і може повернутись в ЛЧ під кінець кар'єри.

Слід з чемпіонату України

У цій команді мало відомих вболівальникам гравців. Хіба що персони Матьє Фламіні та Віторіну Антунеша привертають увагу. Останній колись виступав за Малагу та Рому в Лізі чемпіонів, після чого перейшов у київське Динамо за 6 мільйонів євро. Покидав Україну лише за 2,5 млн – і це один з численних трансферних успіхів керівництва Хетафе. Тільки таким чином скромний клуб з обмеженими фінансовими можливостями (ліміт зарплат не досягає і 40 мільйонів євро, суттєво нижче тільки Райо Вальєкано, Уеска і Вальядолід – новачки Прімери 2018/19) може кинути виклик гігантам. Взяти за безцінь хороших гравців і побудувати з них міцну команду.

Цікаво, що за цим же напрямком Динамо-Хетафе раніше пройшов інший легіонер, легендарний форвард збірної Латвії Маріс Верпаковскіс, який, щоправда, за 1 проведений сезон особливо не вразив. На відміну від Антунеша, який міцно закріпився в основі. Віторіну до слова, часто порівнюють з відомим борцем змішаних єдиноборств Конором Макгрегором. В обох яскрава руда борода, тату та обличчя воїнів. І той, і інший націлені на результат будь-якою ціною.

Сам Антунеш зізнається, що рівняється на ірландця: "Незважаючи на різні види спорту, я справді ототожнюю себе з ним. Через труднощі, які він здолав на шляху до реалізації своїх мрій". Щодо Хетафе португалець застерігає, що команда ще нічого не досягнула, ніхто в ній не забуває про скромність, зате кожен все ще твердо стоїть на ногах і не витає у хмарах: "У жодній іншій команді я не тренувався так, як тут. В Італії було складно, але не так важко, як у Хетафе".

Антунеш грав у Лізі чемпіонів з 3-ма командами, але "зробити це з Хетафе було б мрією. Тренер Бордалас майже не дозволяє тобі спати, щоб вичавити з тебе оптимальну форму. У нас кидають лайном через стиль гри. Та мені байдуже, хай говорять, що хочуть – вони не відберуть наших заслуг". До слова, персона фахівця, який не дозволяє своїм хлопцям зупинитись бодай на мить, дуже і дуже цікава. Це чоловік з непростою долею, пристрасним характером і вражаючим даром мотиватора.

Тренер-"невдаха" стає відкриттям сезону

Хосе Бордалас – один з тих іспанських наставників, які в останні кілька років гучно заявили про себе у Прімері. Керманич лише в сезоні 2017/18 отримав нагоду попрацювати в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії. Міг 55-річний тренер вийти в Ла Лігу ще раніше, але після того, як привів Алавес до першого за 10 років чемпіонства в Сегунді, його раптово звільнили. У тому ж сезоні Хетафе вилетів з еліти, посівши передостаннє місце.

"Усі розумні хлопці з футбольного світу радили мені не призначати його, позаяк Бордалас – це антифутбол. Та я сказав їм, що хочу грати у Прімері", – днями президент Хетафе Анхель Торрес розкрив куліси призначення Бордаласа у 2016-му. Команда тоді готувалась швиденько повернутись в найвищий дивізіон. Вийшло не так швидко – посіли 3-є місце і довелось пробиратись через півфінал і фінал плей-офф. Однак іспанець дав результат. Другий рік поспіль. Згодом був той самий дебютний сезон у Прімері, коли лише в останній момент не вдалось пробитись у Лігу Європи.

Хетафе Бордаласа не соромиться відмовлятись від контролю м'яча і грати у простий футбол. І це при точу, що його кумиром був легенда Барселони Йохан Кройф. "Асулонес" чужі тривалі перепасовування – значно краще в цієї команди виходять довгі передачі. Як Хосе сам жив у скруті і змушений був з дитячих років працювати кур'єром, збирачем фруктів і всього на світі, виконував свою роботу з великою покірністю і пристрастю, так тепер функціонує і його команда.

Вони вмирають на полі більше за будь-кого іншого, бо знають, що не мають інакшого шляху до успіху. І те, йдуть вони на 4-му чи 14-м місці, жодним чином не змінює їхнього ставлення. А тренер вже подбає про те, щоб у його гравців був правильний настрій. Приблизно кожен 4-й матч він називає найважливішим у сезоні. Своїм футболістам ледь не найчастіше повторює фразу "ви граєте за життя", а кожна поразка сприймається ледь не як смерть.

Європою ходить легенда, мовляв, якось перед тим, як команда вийшла на поле, Бордалас дав вказівку одному з гравців зафіксувати олівець між носом і губою, а при цьому спробувати зобразити косоокість. "Коли ти виходиш з таким обличчям на поле, суперник буде наляканий", – сказав іспанець.

Хетафе у топі не лише Ла Ліги, а й найкращих чемпіонатів

Іспанія визнала: на горизонті з'явився новий успішний тренер. Звісно, сумніви і скептицизм завжди супроводжують подібних персонажів, які вистрілюють в один сезон. Однак нинішній розіграш чемпіонату Іспанії, схоже, закриває питання профпридатності Бордаласа. Ні в кого немає сумнівів. Його Хетафе за складом анітрохи не кращий за добрих 4-5 клубів, яких у зоні Ліги чемпіонів немає. Це чисто тренерський проект. Його 4-е місце означає, що команда стрибає вище голови. Це не проект, який грає у яскравий футбол. Це клуб, який дає результат.

Як жартують в Іспанії, єдиним аспектом, який Бордалас не контролює, є сексуальне життя своїх гравців. Утім, якщо ти ставиш нічні клуби вище за важку працю над собою, у цього тренера не гратимеш. "Перед кожним тренуванням пильно дивлюсь в очі своїх гравців і перевіряю, чи вони відпочили так, як повинні були". А знаючи темперамент Бордаласа, зовсім не захочеться його злити. Вибити двері в роздягальні, кинути чимось у телевізор чи холодильник – для нього запросто. "Іноді я задумуюсь, чи він не вдарить мене", – сказав якось захисник Хуан Кала, якого вже немає в команді.

Цікаво, що "асулонес" навіть у Європі тримаються на провідних ролях. За 2018-й рік Хетафе став 3-ю командою, яка найменше в середньому пропускала: суперники забили їм 32 голи за 40 матчів, що дає 0,8 за гру. Лише єдиний повноцінний гранд Італії Ювентус (0,6) та Атлетіко Сімеоне (0,7), фундаментом успіхів якого є надійна оборона, перевершили клуб з передмістя Мадрида.

Нічого дивно, адже й зараз вони йдуть серед лідерів у Прімери за найменшою кількістю прицільних ударів, які дозволяють суперникам (трохи більше 4-х за матч). І це при тому, що навіть у домашніх зустрічах вони володіють м'ячем на рівні трохи більше 40% часу. "Я за ефективність. Вважаю, що контроль м'яча просто плутають з гарною грою", – такою є філософія Бордаласа.

Позаду залишились такі топ-клуби, як ПСЖ (0,84), Інтер (0,84), Ліверпуль (0,87), Манчестер Сіті (0,88), Наполі (0,91), Валенсія (0,94) і Барселона (0,95). За останні 2 місяці цього року Хетафе дещо погіршив свої показники пропущених у сезоні 2018/19: з 0,76 на 0,88. Однак сталось це не ціною поразок, а з покращенням результативності – ось уже 4 тури команда Бордаласа забиває мінімум по 2 голи.

Є й інший момент, за яким у топ-5 чемпіонатах Хетафе немає рівних. Це кількість фолів. У минулому сезоні вони в середньому порушували правила майже 18 разів за матч, тепер трохи менше (14,7), але це все ще найбільше в чемпіонаті Іспанії і не тільки.

620 - Getafe have conceded 620 fouls this season, the most in the Top 5 European Leagues (17,71 fouls per game). Bordalás pic.twitter.com/wHE77CosLf — OptaJose (@OptaJose) 30 квітня 2018 р. Третя найбільш ефективна атака, або 36-річного у збірну Іспанії, а 30-річного перевершує лише Мессі Хетафе не зміг би добувати результат, виїжджаючи виключно на солідній обороні. Є у цих мадридців дует форвардів, вік яких разом цілком тягне на пенсійний. Хайме Мата проводить стратосферний 2019-й рік. На рахунку 30-річного іспанця 8 голів і 4 асисти за 2 місяці, або 5 за 4 останні тури. Тільки Мессі зараз перевершує гравця, який став найкращим бомбардиром Сегунди минулого сезону ще у складі Вальядоліда.

Imparáveis!



Messi

mata_jaime9#LaLigaSantander pic.twitter.com/CAflgt4mD1 — LaLiga (@LaLigaBRA) 7 березня 2019 р. Мата дуже схожий на Бордаласа. Майже все життя провів у Сегунді, лише влітку 2018-го пішовши на підвищення. Їх обох дуже довго вважали не гідними рівня еліти. Може, саме тому наставник Хетафе продовжував вірити в нього навіть тоді, коли Хайме був дуже далеким від нинішніх показників результативності. А тепер Мата – найкращий бомбардир Прімери серед іспанців. Переважно компанію в дуеті нападників йому складає Моліна. В Іспанії навіть просять Луїса Енріке включити 36-річного Хорхе до складу Фурії Рохи. "Моліна? Якби я був головним тренером іспанської збірної, я б взяв усю команду Хетафе", – зізнається Антунеш. Лише Барселона (5,96) та Атлетіко (7,94) потребують менше ударів на 1 гол, ніж Хетафе (7,97), який посідає 3-є місце в чемпіонат Іспанії за ефективністю дій у нападі. Атакувальне тріо Мата-Моліна-Анхель, яке на трьох наколотило 26 голів із 34-х командних, блискуче виконує свою роботу. Загалом же це якась унікальна команда. Лише 7 гравців Хетафе (серед них і Антунеш з одним взяттям воріт) відзначались голами в поточному сезоні. У жодному іншому клубі Прімери такого немає!

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"Завжди знаходяться ті, хто звинувачує нас у тому, що ми робимо щось погано. То казали, що у нас немає вболівальників. Коли ми почали заповнювати стадіон, стали говорити, що ми нудні. А коли граємо у гарний футбол, починаються розмови про довжину трави", – президент Хетафе не зважає на ненависть і заздрість, які супроводжують успіхи його клубу.

Їхньою найбільшою вершиною було 6-е місце в чемпіонаті Іспанії та чвертьфінал Кубка УЄФА проти Баварії, яка пройшла тільки завдяки виїзному голу. Тепер Хета має непогані шанси написати нову сторінку історії, хоча значною мірою це викликане також падінням рівня конкурентів. Як би там не було, ці брутали з по-доброму шаленим тренером заслужили, щоб їхня мрія стала реальністю хоча б на 1 казковий сезон.

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