toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ ЗАРЯ - ЦСКА СОФИЯ АЗ - МАРИУПОЛЬ

Зотько подписал контракт с Олимпиком

12:32 74 Читати українською
Зотько подписал контракт с Олимпиком
Иван Зотько / фото из соцсетей

Украинский защитник Иван Зотько продолжит карьеру в донецком Олимпике.

О переходе сообщил сам 23-летний футболист. Детали соглашения пока остаются неизвестными.

Динамо примет Олимпик на День независимости – УПЛ утвердила даты матчей 5-го тура

К слову, Иван конце июня тренировался с полтавской Ворсклой, но до подписания контракта дело не дошло.

В конце июня у футболиста завершился контракт с представителем Сегунды Б Льейда. Перед этим он выступал за Валенсию Б и Эльче.

"Гол Мораєса – велика помилка оборони Динамо". Чому Жерсон Родрігес – "саме той", а про Брюгге ніхто не думав

blog_ava
Неймар в Барселону: ПСЖ озвучил новые условия, при которых отпустит форварда каталонцев – трансфер под угрозой
11:25
577
Теги
Олимпик Олимпик Иван Зотько Иван Зотько
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
46
мин
Заря
20:00
ЦСКА София
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук