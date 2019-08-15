Зотько подписал контракт с Олимпиком

Сборная Украины — 13:00 179
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Украина – Нигерия: африканцы объявили заявку на товарищеский поединок
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"Я не вірю у Заварова та Михайличенка": вболівальники Динамо про фіаско з Брюгге, відставку Хацкевича та нового тренераУкраина — 11:00 935
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"Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛАнглия — 09:00 1026
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Кто станет новым тренером Динамо после того, как Хацкевича отправили в отставку – широкий список кандидатовУкраина — 14 авг 3664
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Бетис подписал Иглесиаса – потенциальный соперник Зари в ЛЕ потерял своего лучшего бомбардираИспания — 14 авг 137