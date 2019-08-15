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Зотько підписав контракт з Олімпіком

12:33 456 Читать на русском
Зотько підписав контракт з Олімпіком
Іван Зотько / фото із соцмереж

Український захисник Іван Зотько продовжить кар'єру в донецькому Олімпіку.

Про перехід повідомив сам 23-річний футболіст. Деталі угоди наразі залишаються невідомими.

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До слова, Іван наприкінці червня тренувався з полтавською Ворсклою, але до підписання контракту справа не дійшла.

Наприкінці червня у футболіста завершився контракт з представником Сегунди Б Льєйдою. Перед цим він виступав за Валенсію Б та Ельче.

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Теги
Олімпік Олімпік Іван Зотько Іван Зотько
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