Зотько підписав контракт з Олімпіком

Український захисник Іван Зотько продовжить кар'єру в донецькому Олімпіку.

Про перехід повідомив сам 23-річний футболіст. Деталі угоди наразі залишаються невідомими.

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До слова, Іван наприкінці червня тренувався з полтавською Ворсклою, але до підписання контракту справа не дійшла.

Наприкінці червня у футболіста завершився контракт з представником Сегунди Б Льєйдою. Перед цим він виступав за Валенсію Б та Ельче.

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