"Гол Мораєса – велика помилка оборони Динамо". Чому Жерсон Родрігес – "саме той", а про Брюгге ніхто не думав

"Футбол 24" обговорює 3-ій тур УПЛ з Іваном Гецком, автором першого гола в історії збірної України.

– Динамо на власному полі поступилося Шахтарю у Класичному. Чи можемо говорити про те, що команда Хацкевича економила сили перед Брюгге?

– Не думаю. Напруга, пристрасть – це ж дербі! Ніхто сил не економив. Грали і розуміли, що результат у цьому матчі – понад усе. Про Брюгге ніхто не думав. Це ситуація, у якій гравці та тренери повинні викладатися на всі 100. Дербі є дербі. Ніколи в житті не повірю, що київське Динамо економило сили. Це був хороший динамічний футбол, від якого глядачі отримали задоволення. Класика українського футболу.

Дебютний гол Родрігеса у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар – 1:2

– Які промахи ви побачили у грі Динамо?

– Це стара хвороба, звичайно, яка триває кілька останніх років, – проблема у завершальній стадії атаки. Дехто перебуває у не найкращій формі – той же Циганков. Ну і, звичайно, при всій повазі до Динамо, клас футболістів Шахтаря був вищим.

– Гол Мораєса спровокував багато суперечок. Як ви вважаєте: чи вийшов м’яч за межі поля перед прострілом Манора?

– Вважаю, що оборона Динамо прогавила цей момент. Був нормальний прохід, м'яч повністю не перетнув лінію. Все в рамках дозволеного, по грі. "Динамівці" не дограли ситуацію до кінця, тож Мораєс в оточенні двох захисників примудрився забити п'ятою. Це, звичайно, висока майстерність Жуніора. Але з іншого боку – велика помилка оборонців киян.

– Яке враження на вас справив Жерсон Родрігес? Чи спроможний цей новачок вирішити проблему забивного форварда?

– Я думаю, він – саме той, хто був потрібен Динамо упродовж останніх 3-4 років. І якби цей гравець був ще вищого рівня, то Динамо мало б дуже хороші перспективи у Лізі чемпіонів і чемпіонаті України.

Жерсон Родрігес присвятив дебютний гол за Динамо покійній матері – Шахтар недоречно потролив гравця

– До речі, чи подолає Динамо бельгійський бар'єр?

– Думаю, як і вам, мені б хотілося, щоб Динамо пройшло далі. Вважаю, що Брюгге – по зубах. Бельгійці нічим не кращі від "динамівців". Завтра Динамо матиме велику перевагу, адже гратиме перед рідними трибунами.

– Найкращим гравцем туру за версією УПЛ став Назарій Русин – гол+пас у першому ж матчі за Зорю. Раніше вже забивали Булеца та Супряга, недооцінені в Києві. Можливо, Динамо віддає в оренду не тих гравців?

– Не думаю. Справа в тому, що потрібно об'єктивно дивитися на ситуацію. У Динамо ці гравці мали б великі проблеми з тим, щоб розкритися. В оренді ж у них з'являться більше свободи дій, більше незалежності.

– Ворскла – Львів – найрезультативніший матч туру, 5 голів. При рахунку 2:2 арбітр Бойко ставить пенальті у ворота Львова вже у компенсований час… Чи солідарні ви з Блавацьким, який розкритикував арбітраж у Полтаві?

– Будь-яке потрапляння м'яча у руку в межах штрафного майданчика – це пенальті. Тому рішення Бойка у цьому епізоді – однозначно правильне. Але ось у попередніх моментах він міг ставити пенальті вже у ворота Ворскли, проте не зробив цього. Судді такого класу, як Бойко, не повинні опускатися нижче планки.

Вольова перемога полтавців на останніх секундах у відеоогляді матчу Ворскла – Львів – 3:2

– СК Дніпро-1 без особливих шансів поступився вдома Десні. Після успішного старту переоцінили свої сили?

– Потрібно розуміти, що вчорашня команда Першої ліги не може сьогодні вирішувати серйозні завдання в УПЛ. Так, вони можуть впиратися, самовіддано боротись, як той же Колос, але рівень майстерності гравців еліти, все-таки, трохи вищий.

– Олімпік – єдиний клуб, який після трьох турів не набрав жодного очка. Тренер Жуліо Сезар не відповідає рівневі УПЛ?

– Це – рішення президента клубу. У принципі, я бачив два з трьох матчів Олімпіка. Грають вони достатньо добре, але десь бракує спортивного щастя. Олімпік поступається не за грою, а за реалізацією моментів. Ну й без певних помилок арбітрів не обійшлося.

Фантастичний гол Безбородька та два вилучення у відеоогляді матчу Олександрія – Олімпік – 2:1

– Перше очко набрали Карпати. Чи зрозуміло вам, у який футбол хоче грати тренер Чижевський?

– Карпати взяли перше очко у грі з суперником, який виступає у єврокубках, – це вже плюс. Щодо Чижевського, то він тільки-но розпочинає свої перші тренерські кроки у серйозному футболі. Те бачення, яке він пропонує Карпатам, ми зрозуміємо трохи пізніше. Поки що це зробити важко. Але є характер, бажання, дух Карпат. Найближчим часом, думаю, справи у Чижевського підуть на лад.

– Маріуполь понад 20 хвилин грав у більшості, але так і не дотиснув господарів поля…

– Я розумію Маріуполь. Є ряд футболістів, які відсутні. Плюс – на носі матч-відповідь з АЗ. А ще – втома від постійних переїздів. У Львові команда Бабича виглядала дуже виснаженою.

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Динамо – Шахтар: перемога імені гравців збірної України, провальні експерименти і шокова терапія перед матчем сезону