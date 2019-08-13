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Динамо примет Олимпик на День независимости – УПЛ утвердила даты матчей 5-го тура

20:14 37 Читати українською
Динамо примет Олимпик на День независимости – УПЛ утвердила даты матчей 5-го тура
Динамо – Олимпик / Фото ФК Динамо

Украинская Премьер-лига назвала даты и время проведения матчей 5-го тура.

Украинские болельщики смогут насладиться сразу тремя матчами УПЛ во время празднования Дня независимости.

Шахтер отказался сотрудничать со спонсором УПЛ и готов заплатить штраф

Еще 2 поединка состоятся на следующий день (воскресенье), а закроет тур в понедельник матч между СК Днепр-1 и Львовом.

Напомним, после 3-х туров чемпионата Украины лидером турнирной таблицы является Шахтер, который набрал максимальные 9 очков. На последней строчке находится Олимпик (0 очков).

24 августа (суббота)

Колос – Ворскла 14:00

Александрия – Десна 17:00

Динамо – Олимпик 19:30

25 августа (воскресенье)

Карпаты – Заря 17:00

Шахтер – Мариуполь 19:30

26 августа (понедельник)

СК Днепр-1 – Львов 19:00

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