Динамо примет Олимпик на День независимости – УПЛ утвердила даты матчей 5-го тура

Украинская Премьер-лига назвала даты и время проведения матчей 5-го тура.
Украинские болельщики смогут насладиться сразу тремя матчами УПЛ во время празднования Дня независимости.
Шахтер отказался сотрудничать со спонсором УПЛ и готов заплатить штраф
Еще 2 поединка состоятся на следующий день (воскресенье), а закроет тур в понедельник матч между СК Днепр-1 и Львовом.
Напомним, после 3-х туров чемпионата Украины лидером турнирной таблицы является Шахтер, который набрал максимальные 9 очков. На последней строчке находится Олимпик (0 очков).
24 августа (суббота)
Колос – Ворскла 14:00
Александрия – Десна 17:00
Динамо – Олимпик 19:30
25 августа (воскресенье)
Карпаты – Заря 17:00
Шахтер – Мариуполь 19:30
26 августа (понедельник)
СК Днепр-1 – Львов 19:00
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