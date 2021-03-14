Шахтер принимал Десну между еврокубковыми матчами с Ромой. Последние результаты "горняков" не внушали оптимизма. За 4 предыдущих игры донецкая команда забила всего один гол, вылетела из Кубка Украины и отпустила Динамо в чемпионате.

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Сегодня Луиш Каштру провел ротацию в группе атаки – вместо Марлоса и Тайсона вышли Антонио и Соломон. Еще одно вынужденное изменение произошло в последний момент – Исмаили на разминке получил повреждение, поэтому в основе появился Бондарь, а Матвиенко перешел на фланг.

Десна выглядела серьезным соперником. Черниговцы подходили к игре после ничьей с Динамо и двух разгромных побед над аутсайдерами, которые вывели ребят Александра Рябоконя на четвертое место УПЛ.

Первый момент возник как раз у гостей, но Трубин был на месте. Шахтер сразу ответил аналогичным ударом в руки голкиперу – Мораес пытался пробить через себя. В дальнейшем "горняки" завладели инициативой и закрепились с мячом на чужой половине. Они хорошо комбинировали, однако до середины тайма ударов почти не было.

Десна плотно оборонялась и искала варианты выхода в атаку через дальние передачи на Тотовицкого. Каменная черниговская защита треснула в конце первого тайма, когда Имереков во время подачи штрафного завалил на газон Кривцова. Тете уверенно реализовал пенальти и вывел Шахтер вперед.

Гости не стушевались и еще до перерыва создали две хорошие возможности, чтобы сравнять счет. Перехватив мяч на чужой половине, футболисты Десны вчетвером вырвались на ворота Трубина, но переиграть его не сумели – молодой голкипер ногой потянул хитрый удар Гуцуляка в ближний угол. На последней минуте тайма Тотовицкий должен был забивать после навеса Полегенько. На этот раз Трубин уже был бессилен, однако мяч попал в штангу.

Вторая половина встречи началась с классного удара Соломона под перекладину – Паст был на высоте. Потом еще Патрик со штрафного легко пробил в створ – голкипер Десны снова не имел проблем. Сами же черниговцы отвечали неплохими контратаками. Счастье Шахтера, что Трубин ни на минуту не терял концентрацию и страховал партнеров.

На 65-й минуте в штрафной Десны вспыхнул настоящий пожар. Марлос тонко покатил на Мораеса, но тот не переиграл Паста. На подхвате сыграл Патрик – Алан уложил на газон голкипера и расстреливал уже, казалось, пустые ворота. Однако на линии вырос Полегенько и коленями совершил сейв.

Но Десна поплыла... Гости пропустили три гола за 5 минут. Соломон оформил дубль после двух реактивных атак. Сначала мяч от Трубина полетел в штрафную, а там Марлос и Дентиньо эффектными пятками вывели на удар Манора. Через несколько мгновений Патрик разогнал контрвыпад, Соломон, накрутив оппонента, во второй раз поразил ворота и послал воздушные поцелуи на трибуны любимой.

Черниговцы продолжили ошибаться. Тете подхватил мяч на чужой половине, проскочил четырех и попал в дальний угол. 4:0. Счет мог стать и больше, если бы Марлос и Тайсон реализовали свои полушансы. Однако хватило и этого. Шахтер набрал 39 очков и удержал Динамо на расстоянии 4 пунктов. Десна же с 30 баллами осталась четвертой.

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