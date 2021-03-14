Шахтар приймав Десну між єврокубковими матчами з Ромою. Останні результати "гірників" не вселяли оптимізму. За 4 попередні гри донецька команда забила лише один гол, вилетіла з Кубка України та відпустила Динамо у чемпіонаті.

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Сьогодні Луїш Каштру провів ротацію в групі атаки – замість Марлоса і Тайсона вийшли Антоніо та Соломон. Ще одна вимушена зміна відбулася в останній момент – Ісмаїлі на розминці отримав пошкодження, тому в основі з'явився Бондар, а Матвієнко перейшов на фланг.

Десна виглядала серйозним суперником. Чернігівці підходили до гри після нічиєї з Динамо та двох розгромних перемог над аутсайдерами, які вивели хлопців Олександра Рябоконя на четверте місце УПЛ.

Перший момент виник якраз у гостей, але Трубін був на місці. Шахтар відразу відповів аналогічним ударом у руки голкіперу – Мораєс намагався пробити через себе. Надалі "гірники" заволоділи ініціативою та закріпилися з м'ячем на чужій половині. Вони добре комбінували, однак до середини тайму ударів майже не було.

Десна щільно оборонялася та шукала варіанти виходу в атаку через дальні передачі на Тотовицького. Кам'яний чернігівський захист тріснув наприкінці першого тайму, коли Імереков під час подачі штрафного завалив на газон Кривцова. Тете впевнено реалізував пенальті та вивів Шахтар вперед.

Гості не знітилися і ще до перерви створили дві хороші нагоди, щоб зрівняти рахунок. Перехопивши м'яч на чужій половині, футболісти Десни вчотирьох вирвалися на ворота Трубіна, але переграти його не зуміли – молодий голкіпер ногою потягнув хитрий удар Гуцуляка в ближній кут. На останній хвилині тайму Тотовицький мав забивати після навісу Полегенька. Цього разу Трубін вже був безсилим, однак м'яч влучив у стійку.

Друга половина зустрічі розпочалася з класного удару Соломона під поперечину – Паст був на висоті. Потім ще Патрік зі штрафного легко пробив у площину – голкіпер Десни знову не мав проблем. Самі ж чернігівці відповідали непоганими контратаками. Щастя Шахтаря, що Трубін ні на мить не втрачав концентрацію та страхував партнерів.

На 65-й хвилині в штрафному Десни спалахнула справжня пожежа. Марлос тонко покотив на Мораєса, але той не переграв Паста. На підхопленні зіграв Патрік – Алан поклав на газон голкіпера та розстрілював вже, здавалося, порожні ворота. Однак на лінії виріс Полегенько і колінами здійснив сейв.

Але Десна поплила... Гості пропустили три голи за 5 хвилин. Соломон оформив дубль після двох реактивних атак. Спершу м'яч від Трубіна полетів до штрафного, а там Марлос і Дентінью ефектними п'ятками вивели на удар Манора. Через декілька миттєвостей Патрік розігнав контрвипад, а Соломон, накрутивши опонента, вдруге вразив ворота та послав повітряні поцілунки на трибуни коханій.

Чернігівці продовжили помилятися. Тете підхопив м'яч на чужій половині, проскочив чотирьох і влучив у дальній кут. 4:0. Рахунок міг стати й більшим, якби Марлос і Тайсон реалізували свої напівшанси. Однак вистачило й цього. Шахтар набрав 39 очок і втримав Динамо на відстані 4 пунктів. Десна ж з 30 балами залишилася четвертою.

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