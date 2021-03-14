Команда Луиша Каштру после поражения от Ромы в Лиге Европы отгрузила Десне 4 гола. В первом тайме Шахтер забил лишь раз – Тете реализовал пенальти. А вот после перерыва черниговская команда пропустила еще трижды.

Шахтер разгромил Десну дублями Тете и Соломона и продолжил преследование Динамо

Сначала Соломон завершил классную атаку с двумя передачами пяткой от Марлоса и Дентиньо. Спустя несколько минут Манор оформил дубль ударом в дальний угол, а точку в матче поставил Тете. Бразилец технично закрутил мяч в нижний угол и установил окончательный итог матча. 4:0 – "горняки" продолжают преследовать Динамо, которое благодаря победе над Зарей сохранило преимущество в 4 пункта.