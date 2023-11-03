Боссы французского издания и Европейский футбольный союз заключили соглашение о совместном проведении "Золотого мяча", начиная с 2024 года. Об этом сообщает L'Équipe.

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Главные условия награды останутся неизменными. 100 журналистов со всего мира будут выбирать лучших игроков в женском и мужском футболе. УЕФА будет помогать France Football с организацией мероприятия и коммерческими соглашениями. Ожидается расширение мест проведения церемоний. "Золотой мяч" с 2016 года вручают исключительно в Париже, но после 2024-го будут рассматривать другие варианты. УЕФА упраздняет свою награду лучшего игрока года.

Напомним, France Football уже имел похожее сотрудничество с ФИФА, которое длилось на протяжении 2010-2015 годов.

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