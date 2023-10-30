30 октября 2023 года в Париже проходит церемония награждения лучших футболистов и футболисток прошлого сезона. За всем самым интересным следите в этой новости.

"Золотой мяч-2023": смотреть церемонию вручения можно на YouTube-канале "Футбол 2.0" по этой ссылке

На 11-12 местах два супербомбардира. Мохамед Салах забил 34 гола за Ливерпуль и финишировал немного выше за Роберта Левандовски, который положил 36 голов за Барселону и стал чемпионом Испании.

2023 Men's Ballon d'Or ranking:



1️⃣1️⃣ Mohamed Salah

1️⃣2️⃣ Robert Lewandowski

1️⃣3️⃣ Yassine Bounou

1️⃣4️⃣ Ilkay Gündogan

1️⃣5️⃣ Emiliano Martinez#ballondor pic.twitter.com/eyh8lx1KXW — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Джибриль Сиссе перерезал красную ленту и открыл мероприятие.

The red carpet is open! Le tapis rouge est ouvert ! Merci @DjibrilCisse #ballondor pic.twitter.com/FkKqsgFfUy — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

15-м стал голкипер чемпионов мира Эми Мартинес. 14 место занял Илкай Гюндоган, который был капитаном великого Манчестер Сити с треблом. 13 место за Яссином Буну – победителем Лиги Европы с Севильей и частью марокканской сенсации на ЧМ.

Разменяли второй десяток. На 16 месте разместился действующий обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема. 17-й – сенсационный Хвича Кварацхелия из Наполи. Лишь 18 место досталось новоиспеченному лидеру Реала Джуду Беллингему, а 19 – новому форварду Баварии Харри Кейну. Замыкает двадцатку Лаутаро Мартинес.

2023 Men's Ballon d'Or ranking:



1️⃣6️⃣ Karim Benzema

1️⃣7️⃣ Khvicha Kvaratskhelia

1️⃣8️⃣ Jude Bellingham

1️⃣9️⃣ Harry Kane

2️⃣0️⃣ Lautaro Martinez#ballondor pic.twitter.com/Jw6RCYPQ2a — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Следующая пятерка на очереди. Позиции с 21 по 25 получили: Антуан Гризманн, проведший отличный сезон за Атлетико и вышедший в финал ЧМ-2022, творец успеха Наполи Мин Че Ким, один из лучших голкиперов ЛЧ Андре Онана, лидер Арсенала Букайо Сака и Йошко Гвардиол, который летом сменил РБ Лейпциг и Манчестер Сити.

2023 Men's Ballon d'Or ranking:



2️⃣1️⃣ Antoine Griezmann

2️⃣2️⃣ Kim Min-jae

2️⃣3️⃣ André Onana

2️⃣4️⃣ Bukayo Saka

2️⃣5️⃣ Josko Gvardiol#ballondor pic.twitter.com/Bp9cDsrQHI — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Объявление окончательного рейтинга начато. Места с 26 по 30 заняли: чемпион Германии в составе Баварии Джамал Мусиола, финалист ЛЧ с Интером Николо Барелла, форвард Айнтрахта, перешедший в ПСЖ, Рандаль Коло Муани, капитан вице-чемпионского Арсенала Мартин Эдегор и победитель ЛЧ с Ман Сити Рубен Диаш.

2023 Men's Ballon d'Or ranking:



2️⃣6️⃣ Jamal Musiala

2️⃣7️⃣ Nicolo Barella

2️⃣8️⃣ Randal Kolo Muani

2️⃣8️⃣ Martin Ødegaard

3️⃣0️⃣ Ruben Dias#ballondor pic.twitter.com/KG5pRpr9eZ — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Весь футбольный бомонд сегодня собирается в парижском Театре Шатле на церемонии вручения "Золотого мяча". Официальный старт церемонии в 21.45 по Киеву. Кроме главного приза своих обладателей найдут трофеи Копа (лучший молодой игрок) и Яшина (лучший голкипер).

Напомним, что в прошлом году самую престижную индивидуальную награду взял Карим Бензема. В этом году главным претендентом на "Золотой мяч" называют Лионеля Месси, который выиграл с Аргентиной чемпионат мира в Катаре. Приз сегодня вручают за сезон-2022/23.