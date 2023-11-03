Боси французького видання і Європейський футбольний союз уклали угоду щодо спільного проведення "Золотого м'яча", починаючи з 2024 року. Про це інформує L'Équipe.

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Головні умови нагороди залишаться незміними. 100 журналістів зі всього світу обиратимуть найкращих гравців у жіночому та чоловічому футболі. УЄФА допомагатиме France Football з організацією заходу та комерційними угодами. Очікується розширення місць проведення церемоній. "Золотий м'яч" з 2016 року вручають виключно в Парижі, але після 2024-го будуть розглядати інші варіанти. УЄФА скасовує свою нагороду найкращого гравця року.

Нагадаємо, France Football вже мав схожу співпрацю з ФІФА, яка тривала упродовж 2010-2015 років.

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