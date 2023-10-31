Вратарь Астон Виллы и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес подвергся обструкции во время получения награды "Вратарь года" на церемонии вручения "Золотого мяча".

Мартинеса дважды освистали во время церемонии награждения "Золотого мяча": первый раз - при объявлении победителя в номинации "Вратарь года", второй раз – во время речи. Ведущему церемонии Дидье Дрогба пришлось сделать уважаемой аудитории замечание: "Давайте будем уважать победителя премии", – отметил легендарный экс-форвард Челси.

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Церемония награждения "Золотого мяча" состоялась в Париже, и в зале присутствовало много игроков "Ле Блё" вместе с главным тренером Дидье Дешамом. Свист и недовольное бурчание в адрес Мартинеса было связано с тем, что в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла Францию. Также, вероятно, не последнюю роль в подобном жесте публики сыграло поведение Мартинеса после выигрыша ЧМ. Аргентинский вратарь отличился не самыми красивыми жестами с перчаткой – его празднования были признаны провокационными.

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