Журналист Игорь Линник показал, за кого отдал свой голос в голосовании за "Золотой мяч-2023".

В голосовании за "Золотой мяч-2023" Украину представлял журналист Игорь Линник, бывший репортер УЕФА. Он в своем Facebook обнародовал, за кого отдал свой голос.

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Так, первое место досталось Лионелю Месси, а вот Эрлинг Холанд оказался лишь на третьей строчке – его опередил одноклубник по Манчестер Сити Родри. Килиан Мбаппе и Ясин Буну замкнули топ-пятерку.

Напомним, Месси накануне получил свой восьмой "Золотой мяч", что является рекордом за всю историю награды.

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