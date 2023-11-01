Луис Суарес в ближайшее время подпишет контракт с Интер Майами.

Бывший форвард Барселоны и сборной Уругвая Луис Суарес обменялся электронными письмами с руководством Интера Майами. Как информирует El Pais, клуб из Флориды официально подпишет форварда в начале следующего года.

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Сообщается, что Интер будет готов предложить Суаресу однолетний контракт, который в случае успешных выступлений игрока может быть продлён. В январе форварду Гремио исполнится 37 лет, к тому моменту времени он уже станет свободным агентом.

Напомним, что Месси уже "переманил" в Интер двух бывших партнёров по Барселоне, Серхио Бускетса и Жорди Альбу.

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