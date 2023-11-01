"Меня этот конкурс удивляет с детства. Долгое время France Football не привлекал к конкурсу специалистов и это привело к тому, что "Золотой мяч" стал шоу. Потихоньку он превращается в мини-Голливуд. Там все основано на звездах. Не важно, как называется фильм – "Рокки-2" или "Рокки-4", главное – что там снимается Сталлоне.

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Здесь аналогичная ситуация, Месси – это футбольный Сталлоне. Пока он будет ходить по полю, до тех пор "Золотой мяч" будут вручать ему. Но Месси уже два-три года не является ведущим игроком в мире.

Кому бы я отдал "Золотой мяч"? Если выбирать по тренерским критериям, то это бесспорно Холанд. Если Эрлинг и Месси выйдут один на один на поле, то норвежец положит его на плечи и будет бегать, не замечая Лео.

Если выбирать по звездности и универсальности – это Мбаппе. Если выбирать по эффекту "вау!", то Беллингем – 20-летний юноша вытворяет невероятные вещи на поле.

Возвращаясь к Холанду, у него есть скорость, удар, он хорош в отборе и игре головой. С таким отбором он и защитника сыграть сможет. Это феноменальный игрок, который просто переворачивает статистику с ног на голову. А у Месси остался только дриблинг и стандарты. Аргентинец не просто ходит по полю, он бы даже спортивную ходьбу не прошел", – цитирует Федорчука Український футбол.

Напомним, Месси накануне получил свой восьмой "Золотой мяч", что является рекордом за всю историю награды. Вторым в голосовании стал Эрлинг Холанд, а третьим – Килиан Мбаппе. Беллингем был признан лучшим молодым игроком (в возрасте до 21 года).

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