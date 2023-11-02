"Золотий м'яч-2023": відомо, як Україна проголосувала за претендентів на нагороду
16:54 - Читать на русском
Журналіст Ігор Лінник показав, за кого віддав свій голос у голосуванні за "Золотий м'яч-2023".
У голосуванні за "Золотий м'яч-2023" Україну представляв журналіст Ігор Лінник, колишній репортер УЄФА. Він у своєму Facebook оприлюднив, за кого віддав свій голос.
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Так, перше місце дісталось Ліонелю Мессі, а от Ерлінг Холанд опинився лише на третій сходинці – його випередив одноклубник Родрі. Кіліан Мбаппе та Ясін Буну замкнули топ-п'ятірку.
Нагадаємо, Мессі напередодні отримав свій восьмий "Золотий м'яч", що є рекордом за всю історію нагороди.
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