На церемонии "Золотого мяча" раздали индивидуальные награды по позициям на поле.

Лучшим форвардом мира по версии France Football (приз Герда Мюллера) признали Эрлинга Холанда.

Беллингем стал лучшим молодым игроком сезона

Норвежец был лучшим бомбардиром Манчестер Сити в сезоне 2022/23, завершившемся для "горожан" треблом. 23-летний Холанд отличился 52 голами и 9 ассистами в 53 матчах за клуб. Для него это первый трофей Герда Мюллера в карьере.

Награду лучшего голкипера (приз Льва Яшина) забрал Эмилиано Мартинес. 31-летний аргентинец провел качественный сезон за Астон Виллу и стал одним из героев победы "альбиселесте" на ЧМ-2022. Также Эми запомнился провокациями и агрессивным празднованием перед носами французов.

"Золотой мяч-2023": онлайн-трансляция церемонии – Холанд, Беллингем, Винисиус и Мартинес с трофеями