Найкращим форвардом світу за версією France Football (приз Герда Мюллера) визнали Ерлінга Холанда.

Беллінгем став найкращим молодим гравцем сезону

Норвежець був найкращим бомбардиром Манчестер Сіті у сезоні 2022/23, який завершився для "містян" треблом. 23-річний Холанд відзначився 52 голами і 9 асистами у 53 матчах за клуб. Для нього це перший трофей Герда Мюллера у кар'єрі.

Нагороду найкращого голкіпера (приз Лева Яшина) забрав Еміліано Мартінес. 31-річний аргентинець провів якісний сезон за Астон Віллу і став одним з героїв перемоги "альбіселесте" на ЧС-2022. Також Емі запам'ятався провокаціями та брутальним святкуванням перед носами французів.

"Золотий м'яч-2023": онлайн-трансляція церемонії – Холанд, Беллінгем, Вінісіус і Мартінес з трофеями