"Золотий м'яч-2023": Холанда втішили найкращим форвардом, хуліган фіналу ЧС став найкращим воротарем
На церемонії "Золотого м'яча" роздали індивідуальні нагороди за позиціями на полі.
Найкращим форвардом світу за версією France Football (приз Герда Мюллера) визнали Ерлінга Холанда.
Беллінгем став найкращим молодим гравцем сезону
Норвежець був найкращим бомбардиром Манчестер Сіті у сезоні 2022/23, який завершився для "містян" треблом. 23-річний Холанд відзначився 52 голами і 9 асистами у 53 матчах за клуб. Для нього це перший трофей Герда Мюллера у кар'єрі.
Нагороду найкращого голкіпера (приз Лева Яшина) забрав Еміліано Мартінес. 31-річний аргентинець провів якісний сезон за Астон Віллу і став одним з героїв перемоги "альбіселесте" на ЧС-2022. Також Емі запам'ятався провокаціями та брутальним святкуванням перед носами французів.
"Золотий м'яч-2023": онлайн-трансляція церемонії – Холанд, Беллінгем, Вінісіус і Мартінес з трофеями