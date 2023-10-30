Атакующий хавбек Реала Джуд Беллингем получил награду лучшего игрока в возрасте до 21 года по версии France Football.

Беллингем получил трофей Раймона Копа из рук Эдена Азара. 20-летний англичанин признан лучшим молодым футболистом сезона-2022/23.

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Джуд обошел каталонских звезд Педри и Гави, которые выигрывали этот приз в предыдущих сезонах, а также оставил позади в голосовании Джамала Мусиала из Баварии и Эдуардо Камавинга из Реала.

Англичанину вручили трофей за прошлый сезон, который он провел в Боруссии Дортмунд: боролся за чемпионство в Бундеслиге и оформил 14+6 по системе гол+пас. Беллингем также стал основным игроком сборной Англии.

Летом Джуд перешел в Реал Мадрид, где фантастически начал новый сезон: 13 голов в 13 матчах. Два года назад он стал вторым в голосовании, проиграв конкуренцию Педри.