Лионелю Месси следует подождать с празднованием своего очередного "Золотого мяча".

Вчера появился инсайд, что нападающий ПСЖ уже знает о своей награде от France Football, хотя до официальной церемонии остается 3 недели.

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"Это огромная ерунда, которых мы много видели за последние 10 дней. Большой блеф", – цитирует главного редактора France Football Паскаля Ферре Actu Foot.

Напомним, результаты голосования публично объявят 29 ноября. Букмекеры считают именно Месси главным фаворитом на завоевание "Золотого мяча-2021".

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