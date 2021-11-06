"Золотой мяч-2021": организаторы отреагировали на досрочную "победу" Месси
10:13 - Читати українською
Лионелю Месси следует подождать с празднованием своего очередного "Золотого мяча".
Вчера появился инсайд, что нападающий ПСЖ уже знает о своей награде от France Football, хотя до официальной церемонии остается 3 недели.
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"Это огромная ерунда, которых мы много видели за последние 10 дней. Большой блеф", – цитирует главного редактора France Football Паскаля Ферре Actu Foot.
Напомним, результаты голосования публично объявят 29 ноября. Букмекеры считают именно Месси главным фаворитом на завоевание "Золотого мяча-2021".
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