Леоненко заявил, что он был намного лучшим футболистом, чем Артем Милевский, назвав себя Феррари, а Милю – Daewoo Lanos. Артем не замедлил с ответом.

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"Что-что? Что Виктор Евгеньевич сказал про Феррари? Я хотя бы на Феррари ездил, в отличие от него. А он эту машину только в кино видел. Кадр он, конечно. Бог! Царь!" – ответил Милевский в комментарии Sport-express.ua.

Напомним, что Милевский выступал за Динамо с 2003 по 2013 годы, провел за киевлян 274 матча, в которых отметился 86 голами и 64 ассистами. Леоненко в составе Динамо сыграл в 129 матчах, записав в свой актив 79 голов и 20 ассистов.

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