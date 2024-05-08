"Прежде всего, главное чувство – это грусть. Мы не можем сказать иначе. Мы не уступали в двух раундах. Футбол – интересная игра, иногда несправедливая. Мы не смогли забить, хотя нанесли 31 удар по воротам. Но вы выигрываете игры, забивая голы, а не попадая в каркас ворот.

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Честно говоря, я думаю, что мы заслуживали победу в этом матче. Мы создали 31 удар по воротам, но четыре раза попали в стойку. В двух матчах мы попали в створ ворот шесть раз, но не забили ни одного гола. Футбол иногда бывает таким несправедливым. Поздравляю Дортмунд. Это замечательная команда. Надеюсь, они смогут поехать и выиграть финал", – приводит слова Луиса Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, Боруссия Д и во втором матче обыграла ПСЖ (1:0). Единственный гол во встрече забил Матс Хуммельс, а ПСЖ трижды обстрелял каркас ворот Грегори Кобеля.

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