Аргентинский форвард победил в голосовании и в седьмой раз станет обладателем "Золотого мяча", утверждает RTP.

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По информации источника, вручающий народу France Football, уже связались с Месси, чтобы сообщить эту новость. Лео вроде бы уже даже дал традиционное для победителя интервью изданию.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, вместе с Барселоной выиграл Кубок Испании, а со сборной Аргентины – Копа Америка. На континентальном форуме Лионель стал лучшим бомбардиром, ассистентом и MVP турнира.

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