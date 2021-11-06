Ліонелю Мессі слід почекати зі святкуванням свого чергового "Золотого м'яча".

Вчора з'явився інсайд, що нападник ПСЖ вже знає про свою нагороду від France Football, хоча до офіційної церемонії залишається 3 тижні.

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"Це величезна дурниця, яких ми багато бачили упродовж останніх 10 днів. Великий блеф", – цитує головного редактора France Football Паскаля Ферре Actu Foot.

Нагадаємо, результати голосування публічно оголосять 29 листопада. Букмекери вважають саме Мессі головним фаворитом на здобуття "Золотого м'яча-2021".

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