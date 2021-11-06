"Золотий м'яч-2021": організатори відреагували на дострокову "перемогу" Мессі
10:13 - Читать на русском
Ліонелю Мессі слід почекати зі святкуванням свого чергового "Золотого м'яча".
Вчора з'явився інсайд, що нападник ПСЖ вже знає про свою нагороду від France Football, хоча до офіційної церемонії залишається 3 тижні.
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"Це величезна дурниця, яких ми багато бачили упродовж останніх 10 днів. Великий блеф", – цитує головного редактора France Football Паскаля Ферре Actu Foot.
Нагадаємо, результати голосування публічно оголосять 29 листопада. Букмекери вважають саме Мессі головним фаворитом на здобуття "Золотого м'яча-2021".
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