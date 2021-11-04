Легенда испанской Барселоны и миланского Интера Луис Суарес Мирамонтес однозначно определился со своим фаворитом на "Золотой мяч-2021".

Испанский ветеран призвал France Football отдать главный индивидуальный приз в мире футбола форварду Баварии в интервью Carrusel Deportivo.

Месси скептически оценил свои шансы на седьмой "Золотой мяч"

"Дайте Левандовски "Золотой мяч", черт возьми. В противном случан отдам ему свой", – заявил культовый хавбек 60-х.

Напомним, что польский бомбардир входит в топ-5 претендентов на награду в 2021 году вместе с Месси, Бенземом, Салахом и Жоржинью. В прошлом году Левандовски был главным претендентом на "Золотой мяч" после фантастического требла Баварии. Однако, редакция France Football решила не вручать приз из-за якобы неравных условий.

К слову, Луис Суарес завоевал "Золотой мяч" в 1960 году, когда защищал цвета Барселоны.

Клопп і Гвардіола спіткнулися, перевтілення МЮ, Барса дозволяє Динамо мріяти, нова сенсація з Бундесліги – огляд вікенду