Форвард Реала и сборной Франци Карими Бензема оценил свои шансы на получение "Золотого мяча" в этом году.

"Я с детства мечтал выиграть "Золотой мяч". Это мечта большинства игроков. Футбол – командная игра, это правда.

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Для любого игрока вполне естественно стремиться выиграть эту награду, когда ты помогаешь команде торжествовать, играешь важную роль, забиваешь победные мячи. Конечно, я буду выкладываться на максимум, чтобы выиграть этот приз. Надеюсь, что когда-нибудь осуществлю мечту детства", – цитирует Бензема AS.

Напомним, накануне французское издание France Football объявило 30 номинантов (среди которых и нападающий Реала) на звание "Лучшего игрока Европы", победителя будет названо 29 ноября.

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