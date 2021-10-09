"Чи очікував я, що не зможу продовжити виступи на Камп Ноу? Чесно кажучи, ні. Я повернувся у Барселону, щоб готуватись до нового сезону після відпочинку, який мені надав Куман. Я мав підписати контракт і негайно розпочати тренування. Гадав, що все вже узгоджено і треба лише мій підпис. Але коли я приїхав, мені сказали, що це неможливо.

Вони закликали мене знайти інший клуб, адже у Барси не було достатньо ресурсів, щоб продовжити співпрацю зі мною. Це змінило мої плани. Барселона виступила із заявою, у якій йшлось, що ми не можемо далі разом працювати. З цього моменту я почав думати, як і де мені продовжити грати.

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Так, мені довелось шукати новий клуб. Мені пощастило, що кілька людей зв'язались зі мною. ПСЖ, який з самого початку ставився до мене дуже добре, показав, що вони справді цінують і люблять мене, готові піклуватись. Я дякую їм, адже я нині щасливий.

У мене було більше пропозицій, але ми швидко знайшли спільну мову з ПСЖ. Все було узгоджено практично за ніч. Мене переконали проект, гравці, які у ньому є, якість... Всі ці елементи посприяли тому, що ми уклали контракт.

Я сказав собі, що мені буде простіше адаптуватися, якщо у роздягальні будуть мої друзі. І я не помилився, тому що адаптуватися було дуже легко, тут багато гравців говорять іспанською", – цитує Мессі Mundo Deportivo з посиланням на France Football.

Нагадаємо, влітку Ліонель Мессі був змушений попрощатися з Барселоною і вирішив приєднатися до ПСЖ. Наразі в активі аргентинця 1 гол (в Лізі чемпіонів) у 5 поєдинках за французів.

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