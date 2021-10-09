Форвард Реала та збірної Франції Карім Бензема оцінив свої шанси на отримання "Золотого м'яча" цього року.

"Я з дитинства мріяв виграти "Золотий м'яч". Це мрія більшості гравців. Футбол – командна гра, це правда.

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Для будь-якого гравця цілком природно прагнути виграти цю нагороду, коли ти допомагаєш команді тріумфувати, відіграєш важливу роль, забиваєш переможні м'ячі. Звичайно, я буду викладатись на максимум, щоб виграти цей приз. Сподіваюся, що коли-небудь здійсню мрію дитинства", – цитує Бензема AS.

Нагадаємо, напередодні французьке видання France Football оголосило 30 номінантів (серед яких і нападник Реала) на звання "Найкращого гравця Європи", переможця буде названо 29 листопада.

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