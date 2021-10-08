"Золотой мяч-2021": France Football назвал номинантов – Месси, Роналду, Левандовски и другие будут бороться за титул
Авторитетный журнал France Football объявил то, на что все долго ждали – номинантов на звание "Лучшего игрока Европы".
Французское издание сегодня, 8 октября, назвал всех претендентов на престижную награду. Церемония ее вручения состоится 29 ноября в парижском театре Шатле. Именно в нем в 2019 году свой шестой приз получал Лионель Месси.
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За "Золотой мяч" в этом году, как и ранее, будут бороться 30 футболистов. Первая пятерка выглядит так: Эрлинг Холланд (Боруссия Д), Рияд Марез (Манчестер Сити), Леонардо Бонуччи (Ювентус), Н'голо Канте, Мейсон Маунт (оба – Челси).
Следующая пятерка: Харри Кейн (Тоттенхэм), Джанлуижди Доннарумма (ПСЖ), Карим Бензема (Реал), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Николо Барелла (Интер).
Следующая пятерка: Лионель Месси (ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Педри (Барселона), Лука Модрич (Реал), Джорджо Кьеллини (Ювентус)
Следующая пятерка: Кевин Де Брюйне, Рубен Диаш (оба – Манчестер Сити), Неймар (ПСЖ), Лаутаро Мартинес (Интер), Симон Кьяер (Милан).
Следующая порция звезд: Роберт Левандовски (Бавария), Жоржинью (Челси), Мохамед Салах (Ливерпуль), Сезар Аспиликуэта (Челси), Ромелу Лукаку (Челси).
Заключительная пятерка: Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед), Жерар Морено (Вильярреал), Фил Фоден (Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Луис Суарес (Атлетико).
Напомним, в прошлом году "Золотой мяч" не вручали. Организаторы (France Football) причиной отказа от церемонии называли пандемию коронавируса, а одним из главных претендентов на триумф футбольные эксперты тогда считали Роберта Левандовски.
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