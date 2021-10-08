Авторитетный журнал France Football объявил то, на что все долго ждали – номинантов на звание "Лучшего игрока Европы".

Французское издание сегодня, 8 октября, назвал всех претендентов на престижную награду. Церемония ее вручения состоится 29 ноября в парижском театре Шатле. Именно в нем в 2019 году свой шестой приз получал Лионель Месси.

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За "Золотой мяч" в этом году, как и ранее, будут бороться 30 футболистов. Первая пятерка выглядит так: Эрлинг Холланд (Боруссия Д), Рияд Марез (Манчестер Сити), Леонардо Бонуччи (Ювентус), Н'голо Канте, Мейсон Маунт (оба – Челси).

Следующая пятерка: Харри Кейн (Тоттенхэм), Джанлуижди Доннарумма (ПСЖ), Карим Бензема (Реал), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Николо Барелла (Интер).

Следующая пятерка: Лионель Месси (ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Педри (Барселона), Лука Модрич (Реал), Джорджо Кьеллини (Ювентус)

Следующая пятерка: Кевин Де Брюйне, Рубен Диаш (оба – Манчестер Сити), Неймар (ПСЖ), Лаутаро Мартинес (Интер), Симон Кьяер (Милан).

Следующая порция звезд: Роберт Левандовски (Бавария), Жоржинью (Челси), Мохамед Салах (Ливерпуль), Сезар Аспиликуэта (Челси), Ромелу Лукаку (Челси).

Заключительная пятерка: Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед), Жерар Морено (Вильярреал), Фил Фоден (Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Луис Суарес (Атлетико).

Напомним, в прошлом году "Золотой мяч" не вручали. Организаторы (France Football) причиной отказа от церемонии называли пандемию коронавируса, а одним из главных претендентов на триумф футбольные эксперты тогда считали Роберта Левандовски.

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Mahrez, Kanté, Haaland, Bonucci and Mount are nominated for the 2021 #BallondOr pic.twitter.com/ws1tNv5F3t — France Football (@francefootball) October 8, 2021

Let’s continue with the 2021 #ballondor nominees!



?????? Harry Kane

Gianluigi Donnarumma

Karim Benzema

?????? Raheem Sterling

Nicolò Barella pic.twitter.com/Ej6SONvhBD — France Football (@francefootball) October 8, 2021

We still have a lot to announce! Here are five new 2021 #ballondor nominees!



Lionel Messi

Bruno Fernandes

Pedri

Luka Modrić

Giorgio Chiellini pic.twitter.com/PXQSYjSlyO — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

We still have a lot to announce! Here are five new 2021 #ballondor nominees!



Lionel Messi

Bruno Fernandes

Pedri

Luka Modrić

Giorgio Chiellini pic.twitter.com/PXQSYjSlyO — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

Let's keep the rhythm! Five new 2021 #ballondor nominees!



Kevin De Bruyne

Neymar

Rúben Dias

Lautaro Martínez

Simon Kjaer pic.twitter.com/QOYfE9NNFF — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

The list continues with these five new 2021 #ballondor nominees!



Robert Lewandowski

Jorginho

Mohamed Salah

César Azpilicueta

Romelu Lukaku pic.twitter.com/ZhuD6tbcqx — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021