Лионель Месси уверен, что многие игроки претендуют на престижную награду от France Football. Но звезда ПСЖ выделил лишь нескольких.

"Очевидно, игроки, за которых я бы голосовал, есть в моей команде – это Неймар и Мбаппе. Есть также футболисты с невероятной индивидуальностью, которые провели прекрасно сезон. Это, например, Роберт Левандовски, Карим Бензема.

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Сложно выбрать, ведь нужно много сделать на личном уровне, чтобы выиграть "Золотой мяч". Победы в Лиге чемпионов, Копа Америка или Евро важны. Думаю, что в последнее время это очень важные вещи", – цитирует Месси AS.

Напомним, сегодня, 8 октября, France Football объявил 30 номинантов на звание "Лучшего игрока Европы", а победитель будет объявлен 29 ноября.

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