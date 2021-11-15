Бывший форвард Арсенала, Барселоны и сборной Франции Тьерри Анри поделился мнениями по поводу фаворитов на победу за "Золотой мяч-2021".

"Не знаю, кто победит. Давайте будем патриотами, я надеюсь, что это могут стать Карим Бензема или Н'Голо Канте".

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Роберт Левандовски должен был победить в 2020 году, однако награду тогда отменили. Тогда он забил 41 гол в Бундеслиге, побил рекорд Герда Мюллера. Отмечу и Жоржинью: он выиграл все, а игра шла через него. И еще есть Лео Месси, который наконец-то добыл Копа Америка", – приводит слова Анри Sports.fr со ссылкой на Journal du Dimanche.

Напомним, результаты голосования "Золотого мяча" объявят 29 ноября. Место проведения мероприятия – знаменитый парижский театр Шатле. В прошлом году France Football решил не выбирать лучшего игрока по итогам коронавирусного сезона.

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