"Не знаю, хто переможе. Давайте будемо патріотами, я сподіваюсь, що це можуть стати Карім Бензема або Н'Голо Канте.

"Золотий м'яч-2021": визначився офіційний транслятор церемонії нагородження в Україні

Роберт Лєвандовскі мав перемогти у 2020 році, проте нагороду тоді скасували. Тоді він забив 41 гол у Бундеслізі, побив рекорд Герда Мюллєра. Відзначу і Жоржінью: він виграв все, а гра йшла через нього. І ще є Лео Мессі, який нарешті здобув Копа Амеріка", – наводить слова Анрі Sports.fr з посиланням на Journal du Dimanche.

Нагадаємо, результати голосування "Золотого м'яча" оголосять 29 листопада. Місце проведення заходу – знаменитий паризький театр Шатле. Минулоріч France Football вирішив не обирати найкращого гравця за підсумками коронавірусного сезону.

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