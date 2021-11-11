"Золотой мяч-2021": определился официальный транслятор церемонии награждения в Украине
21:11 - Читати українською
Украинские болельщики смогут в прямом эфире узнать, кого France Football признал лучшим игроком по итогам года.
Церемонию награждения в Украине покажут каналы "Футбол", сообщает официальный сайт вещателя.
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Результаты голосования "Золотого мяча" объявят 29 ноября. Место проведения мероприятия – знаменитый парижский театр Шатле. В прошлом году France Football решил не выбирать лучшего игрока по итогам коронавирусного сезона.
Напомним, в этот раз главным фаворитом букмекеров считается форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.
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