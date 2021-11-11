Украинские болельщики смогут в прямом эфире узнать, кого France Football признал лучшим игроком по итогам года.

Церемонию награждения в Украине покажут каналы "Футбол", сообщает официальный сайт вещателя.

Шевченко назвал своих фаворитов на "Золотой мяч-2021"

Результаты голосования "Золотого мяча" объявят 29 ноября. Место проведения мероприятия – знаменитый парижский театр Шатле. В прошлом году France Football решил не выбирать лучшего игрока по итогам коронавирусного сезона.

Напомним, в этот раз главным фаворитом букмекеров считается форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.

Золотой мяч-2021: авторитетное издание приоткрыло ширму с 5-ю финалистами, а букмекеры уже "определили" победителя