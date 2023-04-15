Золотой кубок-2023, групповой этап

Группа А

США

Ямайка

Никарагуа

Победитель отбора

Группа В

Мексика

Гаити

Гондурас

Катар

Группа С

Коста-Рика

Панама

Сальвадор

Победитель отбора

Группа D

Канада

Гватемала

Куба

Победитель отбора

Во время жеребьевки сборные были разделены на корзины, поэтому все фавориты оказались в разных группах. Сетка плей-офф также предопределена. Если США и Мексика выиграют свои квартеты, то не встретятся до финала.

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Золотой кубок-2023 пройдет с 24 июня по 16 июля в 12 городах США и Торонто. Катар второй подряд стал приглашенным гостем на чемпионат КОНКАКАФ. Еще три участника турнира определятся в июне после двух отборочных раундов.

Напомним, что предыдущий Золотой кубок-2021 выиграли США, одолев Мексику в овертайме. До этого на Золотом кубке-2019 уже мексиканцы обыграли Штаты благодаря единственному голу Джонатана Дос Сантоса.