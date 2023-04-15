Золотой кубок-2023: результаты жеребьевки чемпионата Северной Америки – США и Мексика могут встретиться в финале
Состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Северной, Центральной и Карибской Америки. Определились 4 группы.
Золотой кубок-2023, групповой этап
Группа А
США
Ямайка
Никарагуа
Победитель отбора
Группа В
Мексика
Гаити
Гондурас
Катар
Группа С
Коста-Рика
Панама
Сальвадор
Победитель отбора
Группа D
Канада
Гватемала
Куба
Победитель отбора
Во время жеребьевки сборные были разделены на корзины, поэтому все фавориты оказались в разных группах. Сетка плей-офф также предопределена. Если США и Мексика выиграют свои квартеты, то не встретятся до финала.
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Золотой кубок-2023 пройдет с 24 июня по 16 июля в 12 городах США и Торонто. Катар второй подряд стал приглашенным гостем на чемпионат КОНКАКАФ. Еще три участника турнира определятся в июне после двух отборочных раундов.
Напомним, что предыдущий Золотой кубок-2021 выиграли США, одолев Мексику в овертайме. До этого на Золотом кубке-2019 уже мексиканцы обыграли Штаты благодаря единственному голу Джонатана Дос Сантоса.