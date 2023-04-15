Золотий кубок-2023: результати жеребкування чемпіонату Північної Америки – США і Мексика можуть зустрітися у фіналі
Відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату Північної, Центральної та Карибської Америки. Визначилися 4 групи.
Золотий кубок-2023, груповий етап
Група А
США
Ямайка
Нікарагуа
Переможець відбору
Група В
Мексика
Гаїті
Гондурас
Катар
Група С
Коста-Рика
Панама
Сальвадор
Переможець відбору
Група D
Канада
Гватемала
Куба
Переможець відбору
Під час жеребкування збірні були розділені на кошики, тому всі фаворити опинилися в різних групах. Сітка плей-офф також визначена наперед. Якщо США та Мексика виграють свої квартети, то не зустрінуться до фіналу.
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Золотий кубок-2023 відбудеться з 24 червня по 16 липня в 12 містах США та Торонто. Катар друге поспіль став запрошеним гостем на чемпіонат КОНКАКАФ. Ще три учасники турніру визначаться в червні після двох відбірних раундів.
Нагадаємо, що попередній Золотий кубок-2021 виграли США, здолавши Мексику в овертаймі. Перед тим на Золотому кубку-2019 вже мексиканці обіграли Штати завдяки єдиному голу Джонатана Дос Сантоса.