Золотий кубок-2023, груповий етап

Група А

США

Ямайка

Нікарагуа

Переможець відбору

Група В

Мексика

Гаїті

Гондурас

Катар

Група С

Коста-Рика

Панама

Сальвадор

Переможець відбору

Група D

Канада

Гватемала

Куба

Переможець відбору

Під час жеребкування збірні були розділені на кошики, тому всі фаворити опинилися в різних групах. Сітка плей-офф також визначена наперед. Якщо США та Мексика виграють свої квартети, то не зустрінуться до фіналу.

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Золотий кубок-2023 відбудеться з 24 червня по 16 липня в 12 містах США та Торонто. Катар друге поспіль став запрошеним гостем на чемпіонат КОНКАКАФ. Ще три учасники турніру визначаться в червні після двох відбірних раундів.

Нагадаємо, що попередній Золотий кубок-2021 виграли США, здолавши Мексику в овертаймі. Перед тим на Золотому кубку-2019 вже мексиканці обіграли Штати завдяки єдиному голу Джонатана Дос Сантоса.