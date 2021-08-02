Сборная США завоевала Золотой кубок КОНКАКАФ – принципиальный оппонент одолен в овертайме
В финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ-2021 сборная Соединенных Штатов минимально победила команду Мексики.
Золотой кубок КОНКАКАФ, финал
США – Мексика – 1:0
Гол: Робинсон, 117
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Континентальные гранды не смогли выявить победителя в основное время. Поединок уверенно шел к послематчевой серии пенальти, но на 117-й минуте американцам удалось забить решающий мяч. Это Акоста классно навесил со штрафного от левого края, а Майлз Робинсон головой эффектно вколотил мяч в сетку ворот сборной Мексики.
К слову, для США этот трофей стал 7-м в истории соревнований. В свою очередь мексиканцы остаются рекордсменом турнира – 11 титулов.
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