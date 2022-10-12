"Не знаю, завершилась ли моя адаптация в Эвертоне на 100%. Тем не менее, я знаю самую большую проблему для украинских футболистов, когда им приходится переехать в другой чемпионат. Нужно учить язык той страны, в которой ты находишься. Если не знаешь языка, не можешь коммуницировать с одноклубниками, не можешь полностью понять тренера. Говорил, что нашим ребятам нужно учить английский, испанский, португальский и другие языки.

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Была проблема с изменением условий. Я перебрался в Эвертон 1 января, а у нас чемпионат закончился 12 декабря. Поэтому с 13 декабря я тренировался. Не могу сказать, что каждый день, но поддерживал форму. Когда ты переходишь из украинского чемпионата в английский – здесь выше скорости, больше интенсивность.

Я знал, куда я перехожу и должен был заработать себе имя, завоевать место в составе, поэтому для меня нет большой проблемы, какой тренер. Все зависит от меня и моего отношения к футболу. Если ты хороший игрок, тренер будет тебе доверять, если ты подходишь под его тактику – он будет тебе доверять. Главное работать каждый день. Доверие тренера надо заслужить и всегда поддерживать. Надо играть каждую игру стабильно хорошо, чтобы тренерский штаб и команда доверяли мне", – рассказал Миколенко в интервью Setanta Sports.

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