"Были ли какие-то реальные предложения по моему трансферу? Честно – не знаю. Конечно, мы все сидим в Instagram, читаем новости, паблики. Но если бы это все было правдой, то я мог бы ехать в мировое турне.

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Относительно моего будущего в Реале... Когда идет сезон и ты работаешь, трудно переключаться на будущее. Это работа агентов. Также об этом должен думать клуб – нужен игрок или нет. Мое дело простое – работать и играть.

В конце сезона, когда ты находишься в такой ситуации, конечно, есть мысли. А когда играешь, то все гораздо проще. Какие-то мысли, разговоры – это больше в конце сезона. С тренером можно поговорить, сам думаю, потому что варюсь в этой кухне. Советуюсь со всей семьей", – сказал Лунин в интервью Tribuna.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 4 матча, в которых пропустил 3 гола (1 игру отстоял на ноль). Его контракт с "сливочными" действует до 30 июня 2024 года.

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