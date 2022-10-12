"Не знаю, чи моя адаптація в Евертоні завершилася на 100%. Проте, я знаю найбільшу проблему для українських футболістів, коли їм доводиться переїхати в інший чемпіонат. Потрібно вчити мову тієї країни, в якій ти перебуваєш. Якщо не знаєш мови, не можеш комунікувати з одноклубниками, не можеш повністю зрозуміти тренера. Казав, що нашим хлопцям потрібно вчити англійську, іспанську, португальську та інші мови.

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Була проблема зі зміною умов. Я перебрався в Евертон 1 січня, а у нас чемпіонат закінчився 12 грудня. Тому з 13 грудня я тренувався. Не можу сказати, що кожного дня, але підтримував форму. Коли ти переходиш з українського чемпіонату в англійський – тут вищі швидкості, більша інтенсивність.

Я знав, куди я переходжу і маю заробити собі ім'я, завоювати місце в складі, тому для мене немає великої проблеми, який тренер. Все залежить від мене та мого ставлення до футболу. Якщо ти хороший гравець, тренер буде тобі довіряти, якщо ти підходиш під його тактику – він буде тобі довіряти. Головне працювати кожного дня. Довіру тренера треба заслужити та завжди підтримувати. Треба грати кожну гру стабільно добре, щоб тренерський штаб та команда довіряли мені", – розповів Миколенко в інтерв'ю Setanta Sports.

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