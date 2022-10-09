Эвертон дома уступил Манчестер Юнайтед (1:2) в 10 туре АПЛ. Отчет о матче и игре Виталия Миколенко читайте на "Футбол 24".

Прекрасный тайм от МЮ

Манчестер Юнайтед после провального старта сезона набрал хороший ход: 4 победы подряд, Тен Хаг получил награду лучшему тренеру месяца в АПЛ. Но на прошлой неделе Манчестер Сити опустил "дьяволов" на землю шестью голами в дерби. Снова полилась критика, снова нужно убеждать скептиков.

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Сегодня манкунианцам это удалось. Команда провела шикарный тайм против Эвертона. Не просто выиграла, а выиграла в стиле Тен Хага. Демонстрируя яркий комбинационный футбол с владением и прессингом. Пусть пока только тайм. 8:1 по ударам, создание неслучайных моментов и контроль над соперником. Эвертон до перерыва только раз зашел с мячом в чужую штрафную (Миколенко отдал пас назад).

Интересные розыгрыши, грамотные открывания. Наконец-то создается впечатление, что футболисты знают свои задачи. А самое главное – слаженный контрпрессинг. С Арсеналом были шикарные 10 минут, а теперь Манчестер Юнайтед выдерживает такой режим гораздо дольше. Фишка Эвертона – надежная позиционная оборона. Однако даже "стена" Лэмпарда давала трещины.

Обрезки на обрезках

Несмотря на общее игровое преимущество Юнайтед, голы влетали и в одни, и в другие ворота. Они становились следствием классного использования переходных фаз. Эвертон быстро открыл счет после перехвата в центре поля. Онана обокрала Каземиро, Грей отдал на Ивоби, а тот издали попал в "девятку".

Манчестер Юнайтед оперативно ответил в похожем стиле. Гуйе заигрался, мяч попал к Марсьялю, который вывел на удар Антони. Через несколько минут в результате очередной обрезки Гуйе остро бил Эриксен. Миколенко потерял мяч перед собственным штрафным, после чего забил Фернандеш, но там Эвертон спас офсайд Роналду.

Криштиану вышел вместо травмированного Марсьяля и нашел свой гол. Ассистировал ему Каземиро, который в центре поля искусно остановил оппонента. Мадридская связка в Манчестере. Каземиро должен был забивать и сам, однако замкнул отличную подачу Рашфорда неточным ударом.

Миколенко не сдержал Антони, но сыграл на уровне

Антони проэкзаменовал уже вторую звезду сборной Украины. В дебютном матче ему противостоял Зинченко, а сегодня – Миколенко. Трудно сказать, кто справился лучше. Антони забил в обоих матчах, украинцы не успели накрыть его в обоих матчах. По-видимому, ошибка Зинченко была более грубой. Миколенко не мог ждать такой обрезки от партнеров. Он сделал один шаг вперед – и все, Антони уже был недостижим.

Виталий старался действовать очень плотно с бразильцем, выдавливал его в центр, самоотверженно накрыл удар. В активе украинца один перехват и один отбор. Конечно, самым ярким эпизодом стала ошибка, когда Миколенко пошел в дриблинг перед собственным штрафным и потерял мяч. Но вообще Виталий не выпадал из игры. Традиционно был заряжен на борьбу (75% выигранных дуэлей), едва не подрался с Фернандешем.

Во втором тайме пошла более открытая игра – Эвертон чаще атаковал, а украинец получил шанс проявить себя впереди. Несколько раз неплохо подключился к атакам и даже пытался обострить. На последних секундах отчаянно вешал в штрафную. Оценки статистических порталов для Миколенко одни из лучших в Эвертоне: SofaScored – 6.9, WhoScored – 6.5, FotMob – 6.9. Из его зоны атаковали, но Виталий выглядел на уровне АПЛ.

Де Хеа тоже понадобился

Концовка встречи получилась огненной. Рашфорд проскочил Тарковски и Пикфорда и забил, но судьи с помощью VAR отменили гол из-за игры рукой. Компенсированное время Манчестер Юнайтед провел в собственной штрафной, панически обороняясь. Нервов было много, однако Эвертон не забил. Лучший шанс имел Гарнер – Де Хеа вытащил мяч из-под перекладины.

Манчестер Юнайтед набрал 15 очков и закрепился на 5 месте. До зоны Лиги чемпионов – один балл. Эвертон с 13 пунктами остался в середине турнирной таблицы.