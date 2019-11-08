Злоумышленник, с ножом напавший на Озила и Колашинаца, приговорен к 10 годам заключения

Лига Европы — 8 нояб 375
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"Яремчук сбросил плащ-невидимку", а "Пластун – настоящая скала". Бельгия восхваляет украинцев за избиение Вольфсбурга
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Сербия объявила заявку на матчи отбора к Евро-2020 против Украины и Люксембурга – есть громкий сюрпризЕвро-2020 — 8 нояб 521
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Ключова гра для Ярмоленка, дуель Баварії й Борусії та італійська битва, що змушує ностальгувати – топ-матчі євровікендуМир — 8 нояб 381
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Шахтар – як Челсі, Динамо – як Лестер, а Карпати – Борусія Д: тактичні схеми усіх клубів УПЛУкраина — 8 нояб 301
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"Якби Циганков реалізував пенальті…": чому нічия Динамо не влаштовує, а Олександрія – у центрі уваги скаутів з ЄвропиЛига Европы — 8 нояб 1084