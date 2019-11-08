toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Злоумышленник, с ножом напавший на Озила и Колашинаца, приговорен к 10 годам заключения

8 ноября 22:54 39 Читати українською
Злоумышленник, с ножом напавший на Озила и Колашинаца, приговорен к 10 годам заключения
Месут Озил и Сеад Колашинац / фото из соцсетей

Один из нападавших на игроков Арсена Месута Озила и Сеада Колашинаца узнал приговор суда.

Эшли Смит, который был одним из злоумышленников, совершивших нападение на игроков "канониров", приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает Mirror.

Озил может перейти в клуб Бекхэма – звездный хавбек недоволен отношением Эмери

По информации издания, сообщник Эшли Смита, 26-летний Джордан Смит, пока еще ожидает приговор суда.

Напомним, 26 июля 2019 двое мужчин, вооружившись ножами, окружили автомобиль Озила и заставили его выйти из машины. Немецкий хавбек побежал в соседнее кафе за помощью, но в этот момент отпор грабителям дал Сеад Колашинац.

Озил и Колашинац развязали войну криминальных кланов: дома игроков Арсенала под охраной – есть первые задержания

blog_ava
Копенгаген – Динамо: Киев заслужил большего, Михайличенко конфузится с заменами и неожиданное спасение украинцев
8 ноября
6643
Теги
Англия Арсенал Арсенал Месут Озил Месут Озил Сеад Колашинац Сеад Колашинац
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
14
мин
Бавария
19:30
Боруссия Дортмунд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук